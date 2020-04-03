Песков сообщил, при каких условиях в РФ сократят режим нерабочих дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях может быть сокращен продленный до 30 апреля 2020 года нерабочий режим. Об этом пишет Лайф. По словам политика, сократить режим могут, «когда уйдут угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии».

– Пока эта угроза будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент. Как только угроза исчезнет или будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, исчезнет необходимость этого режима, – сказал Дмитрий Песков.

Представитель президента отметил важность полномочий, полученных главами субъектов. Теперь они могут регулировать ситуацию в регионах, исходя из текущего распространения COVID-19.