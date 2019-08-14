На главную Новости мира Первые фото нового Nissan Patrol появились в сети
Новости мираОбщество

Первые фото нового Nissan Patrol появились в сети

Шпионские фото помогли независимым дизайнерам создать рендеры нового внедорожника Nissan Patrol. Изображения появились недавно в сети.

Сейчас актуальной является шестая генерация, которая была выпущена еще в 2010 году, а ее рестайлинг был проведен в 2014-м. Ожидается, что новое поколение обзаведется новыми бамперами, массивной решеткой радиатора измененной оптикой.

По технической начинке нового ничего не предвещают. Под капотом останется прежний 4,2-литровый дизель с отдачей в 275 л.с. или 5,6-литровый бензиновый мотор с мощностью в 400 л.с., сообщает 32cars.

Фото: 32cars

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В центре Рязани произошло ДТП

Рязанцев ждёт главное музыкальное событие года

В четверг в Рязани отключат холодную воду

В Рязань для обсуждения проблем древних городов приехали делегации из разных стран

В интернете появился сайт, на котором можно узнать, какая температура будет в вашем городе в 2100 году

В Рязанской области прибавку за работу на селе получили 11,7 тысяч пенсионеров

В Рязани ожидается жара

Рязанка убила сожителя напильником

Типы питания в отелях: обозначения и расшифровка

Актёры Рязанского театра кукол показали «Мойдодыра» на Лыбедском бульваре

В Путятинском районе полицейские по «горячим следам» раскрыли пьяный угон иномарки

Рязанский полицейский отказался от взятки в 100 тысяч рублей

В Рязани прооперировали ребёнка, пострадавшего в ДТП с микроавтобусом

В Рязани открылся Музейный центр имени А. И. Солженицына

ХК «Рязань» стартует в Кубке «Дизеля»

Рязанские врачи активно внедряют методы генно-инженерной биотерапии

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Петрозаводске от удара током скончался сотрудник «РЖД»

Мебель – самая важная деталь интерьера

Работницам на селе сохранят сокращённый рабочий день