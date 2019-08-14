Первые фото нового Nissan Patrol появились в сети

Шпионские фото помогли независимым дизайнерам создать рендеры нового внедорожника Nissan Patrol. Изображения появились недавно в сети.

Сейчас актуальной является шестая генерация, которая была выпущена еще в 2010 году, а ее рестайлинг был проведен в 2014-м. Ожидается, что новое поколение обзаведется новыми бамперами, массивной решеткой радиатора измененной оптикой.

По технической начинке нового ничего не предвещают. Под капотом останется прежний 4,2-литровый дизель с отдачей в 275 л.с. или 5,6-литровый бензиновый мотор с мощностью в 400 л.с., сообщает 32cars.

Фото: 32cars