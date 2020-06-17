Перспективная российская модель снялась в откровенном наряде

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Алеся Кафельникова, которая является молодой моделью, а также входит в число самых перспективных россиян до 30-ти лет, выложила в своем Инстаграме новое волнующее поклонников фото. На снимке девушка позировала в откровенном наряде.

Судя по заднему фону, кадр был сделан в одном из небоскребов в «Москве-Сити». На Алесе в момент фотосессии было надето короткое розовое платье с вырезами и блестками.

Фотография взбудоражила подписчиков Кафельниковой. Одни отметили, что она прекрасна. Другие посоветовали ей прибавить в весе.