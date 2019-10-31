Пермяк взорвал чужую машину из-за ссоры: Он задержан

В Перми правоохранители поместили под стражу задержанного ранее местного жителя. Дело в том, что мужчина 18 октября взорвал машину.

Машина взлетела на воздух на Комсомольском проспекте. В результате мощного взрыва у автомобиля был поврежден кузов, выбило стекла. По факту случившегося начали расследование, рассматривали версии от поджога, взрыва до технической неисправности в самом транспортном средстве. Через некоторое время было установлено, что проживающий в Перми мужчина оставил под правым передним колесом взорвавшегося авто самодельное взрывное устройство. Это была месть: пермяк таким образом ответил хозяйке авто после того, как между мужчиной и женщиной разгорелся конфликт. Во время обыска у жителя Перми были обнаружены еще 3 СВУ – одно из них было в машине, еще два – дома.

Теперь по факту инцидента возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается. Задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Если вину подозреваемого получится доказать, ему будет грозить до 6 лет тюремного заключения, сообщает РГ.