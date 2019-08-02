Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете

Житель американского штата Техас по имени Дуглас рассказал о том, что происходило с ним в момент клинической смерти. Об этом сообщает РИА Новости.



На тот свет Дуглас едва не попал в возрасте 17 лет. В то время он любил выпить, а также страдал от бессонницы и принимал таблетки. Один из препаратов нельзя было принимать с алкоголем, но молодой человек нарушил инструкцию, в результате чего в течение нескольких минут находился в состоянии клинической смерти.



Дуглас рассказал, что в тот момент почувствовал покой. Перед глазами промелькнула вся его жизнь, после чего он увидел светящийся туннель и своё тело, лежавшее на полу. Тоннель притягивал, в конце его он встретил Иисуса Христа, который сказал юноше, что его время пока не пришло, и он должен измениться, чтобы попасть на тот свет. Также Иисус попросил рассказать людям о нём.



После этого, по словам Дугласа, он вернулся обратно в своё тело. Пережив клиническую смерть, мужчина стал очень религиозным человеком.

