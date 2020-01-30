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Перерезал горло: рецидивист убил 16-летнего парня в Волгограде

29 января на территории Волгограда было совершено жестокое убийство. Жертвой стал 16-летний учащийся колледжа. С ним расправился 20-летний безработный рецидивист.

Убийству предшествовал конфликт. Он случился в Дзержинском районе города примерно в18:30 и был заснят на видео. При просмотре ролика видно, что 16-летний парень начинает спорить с 20-летним оппонентом. Внезапно старший молодой человек толкает младшего. Тот отвечает. Затем конфликт продолжается словесно, но недолго: вот уже начинается драка, в ходе которой старший 20-летний волгоградец выхватил нож и перерезал горло своему оппоненту.

В итоге полученное ранение стало смертельным, хотя на место ЧП прибыли врачи и пытались спасти жизнь несовершеннолетнего. Подозреваемого в убийстве юноши молодого человека оперативно задержали, он не оказывал сопротивления полицейским. Расследование продолжается, сообщает Блокнот Волгоград.

Фото и видео: Блокнот Волгоград

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