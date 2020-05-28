Переход на удаленную работу сэкономит бизнесу до 35% бюджета

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Перевод сотрудников на удаленную работу поможет компаниям сберечь от 15 до 35% бюджета в зависимости от сферы деятельности, рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Под такой график деятельности не нужно арендовать офисное помещение, нанимать охрану, оплачивать коммунальные услуги, что уже составляет 20-22% расходов, отмечает эксперт. Однако он считает, что несмотря на технические возможности не все перейдут на дистанционный формат.

По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, удаленка сэкономит деньги не только на аренде, но и на организации рабочего места для сотрудника, на которое работодатель может тратить до полумиллиона рублей в зависимости от технического оснащения и программного обеспечения. Например, переход бизнеса в коворкинги и смарт-офисы, где не нужно тратиться на оборудование, может сократить расходы компании на 20%.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Удаленка не за горами: крупнейшие компании думают сохранить работу вне офиса