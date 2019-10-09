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Пенсионерки из Мурманска дали отпор мошенникам

Жительницы Мурманска обратились в полицию и сообщили о действиях телефонных мошенников.

На домашний телефон шестидесятилетней мурманчанки поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником ДПС. Он рассказал, что сын пенсионерки совершил наезд на женщину. Для сглаживания происшествия необходимо заплатить 500 тысяч рублей. Но бдительная мурманчанка связалась с сыном, убедилась, что с ним всё в порядке и обратилась в полицию.

В такой же ситуации оказалась и 69-ти летняя женщина из Мурманска. УМВД по Мурманской области сообщает, что только бдительность и спокойствие помогли пенсионеркам спасти свои деньги.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела, сообщает severpost.ru Самое строгое наказание за мошенничество подобного характера – до шести лет лишения свободы.

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