Пенсионер надругался над 10-летним мальчиком в подъезде дома

Решается вопрос об аресте пожилого жителя Калужской области, который надругался над 10-летним мальчиком в подъезде жилого дома. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Боровске. По данным следователей, 53-летний мужчина выследил ребенка на улице и зашел за ним в подъезд. В помещении маньяк совершил в отношении несовершеннолетнего развратные действия, после чего насильник убежал.

Полиция обнаружила на месте преступления следы подозреваемого, правоохранителям удалось оперативно задержать изверга.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.