Педофил пять раз за месяц изнасиловал 13-летнюю племянницу жены

Суд вынес приговор жителю Астраханской области, который был признан виновным в пятикратном изнасиловании тринадцатилетней девочки, пишет газета «МК».

Инцидент произошел летом 2016 года в Икрянинском районе. По версии следствия, школьница являющаяся племянницей супруги осужденного мужчины, находилась в гостях у семьи. За время нахождения родственницы в доме мужчина изнасиловал ее пять раз.

Отметим, что педофила приговорили к четырнадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.