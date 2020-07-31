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Новости мираПроисшествия

Педофил пять раз за месяц изнасиловал 13-летнюю племянницу жены

Никита Брыкин

Суд вынес приговор жителю Астраханской области, который был признан виновным в пятикратном изнасиловании тринадцатилетней девочки, пишет газета «МК».

Инцидент произошел летом 2016 года в Икрянинском районе. По версии следствия, школьница являющаяся племянницей супруги осужденного мужчины, находилась в гостях у семьи. За время нахождения родственницы в доме мужчина изнасиловал ее пять раз.

Отметим, что педофила приговорили к четырнадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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