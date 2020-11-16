Педофил изнасиловал и задушил 11-летнюю школьницу на Урале

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки в Асбесте, пишет «КП».

Сообщается, что 12 ноября школьница отправилась гулять, но домой так и не вернулась. Злоумышленник сознался в преступлении и рассказал, что заманил ребенка к себе домой, где надругался и задушил жертву. Ранее он с ней знаком не был.

Предполагаемым преступником оказался рецидивист по прозвищу «Осип». В общей сложности он провел в местах лишения свободы 19 лет. Он указал место в кустарнике за жилым 9-ти этажным домом, где спрятал ее обнаженное тело.

Отметим, что злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.