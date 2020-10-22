Педофил домогался девочки, а затем задушил ее в Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело против жителя Нижегородской области, который подозревается в убийстве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел около деревни Горный Борок Кстовского района.

По версии следствия, мужчина напал на 13-летнюю школьницу, которая проезжала мимо на велосипеде. Преступник начал домогаться ее. Чтобы сокрыть следы преступления, он задушил девочку и спрятал ее тело.

Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый мужчина. Вину в случившемся он не признал.

Отметим, что расследование дела завершено, его направили на рассмотрение в суд.