ПАЗ с пассажирами разбился под Белгородом: есть пострадавшие

30 сентября в Белгородском регионе разбился автобус ПАЗ с пассажирами на борту. Авария случилась примерно в 17:50 на 20-ом километре трассы Валуйки – Алексеевка – Красное, неподалеку от населенного пункта Подгорное.

Согласно предварительной информации, на автодороге произошло ДТП, в котором сильно пострадал автобус, перевозивший сотрудников одной из компаний. Сообщается, что водитель ПАЗа – молодой человек 1997 года рождения – стал совершать обгон. Во время маневра шофер потерял контроль над транспортным средством, после чего автобус влетел в экскаватор. Затем ПАЗик оказался в кювете, где перевернулся.

Во время аварии в салоне ПАЗа были 11 пассажиров. Четыре женщины (1967, 1979, 1984 и 1994 годов рождения) получили травмы и были срочно отвезены в Валуйскую ЦРБ. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает Бел.ру.