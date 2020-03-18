Павел Мамаев анонсировал отъезд из РФ

Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев сообщил, что он вместе с семьей готовит переезд в другую страну. Полузащитник рассказал об этом в Инстаграме своей жены Аланы.

– На остановку чемпионата отреагировал спокойно. Потому что здоровье важнее для всех. И надеюсь, что за это время успею полностью оправиться от нового повреждения… Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время, – заявил Мамаев.

Обращение, записанное в сторис, более конкретной информации о переезде из РФ не содержало. Павел не называл дату и место переезда.