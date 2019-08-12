Пассажир погиб в лобовом ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае столкнулись Toyota Ardeo и большегруз Volvo. Авария около населенного пункта Аблатуйский бор унесла жизнь пассажира легковушки.

ЧП случилось на автодороге между Читой и Иркутском в ночь с 11 на 12 августа. Согласно предварительной информации, водитель японской легковушки потерял контроль над своей машиной и спровоцировал лобовое столкновение с ехавшим навстречу грузовиком Volvo.

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В результате лобового удара смертельные травмы получил пассажир «японца» – гражданин 1994 года рождения. При этом водители обоих водителей не получили травм, сообщает Чита.ру.