Парня с девушкой расстреляли около кафе в Казани

Парня и девушку расстреляли на остановке «10-й микрорайон» в Казани. Инцидент произошел в ночное время суток около шашлычной.

Молодая пара вышла из кафе, к парню с девушкой подбежали двое неизвестных и стали стрелять в потерпевших, сообщает Вечерняя Казань.

«Видимо стычка со стрелявшими произошла еще в кафе. <..> Парню попали в ногу. Девушке – в голову между глаз. Стрелявшие после нападения побежали в сторону Завойского. Неподалеку была пультовая охрана Дельта. Быстро среагировали и поймали стрелков в лесу. Пистолета с ними уже не было. Где-то скинули. Стрелявшим на вид от 30 до 35. Прибывшая скорая сказала, что выжить у девушки шансов 50/50», — передает телеграм-канал region116.dtp.official.