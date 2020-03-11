Парни прокатились в трусах на крыше легковушке в Казани

Фото и видео — ВКазани

Молодые люди устроили опасные и странные покатушки на парковке одного из торговых центров в Казани. Видеозапись момента была опубликована в соцсетях и попала в распоряжение издания «Вечерняя Казань».

При просмотре ролика можно заметить, как парни в одних трусах катаются на крыше универсала ВАЗ-2111 по парковке около магазина. Один распластался на крыше авто. другой зацепился за багажник.

В Сети публикация вызвала резонанс. Люди были возмущены поведением ребят, отметив, что молодые люди позорят Казань.