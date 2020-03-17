Пациент с ампутированным половым органом попал в больницу под Петербургом

В больницу Гатчины госпитализирован 45-летний мужчина, которому диагностировали травматическую ампутацию примерно двух третей полового органа.

Как рассказали порталу «47 новостей» в правоохранители, пациент был пьян и не мог объяснить, что произошло. По предварительной версии, рана была нанесена ножом.

Пострадавшего отправили в реанимацию и прооперировали. Медики смогли остановить кровотечение и сохранить мочевыводящую функцию.

Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к ответственности за мелкое хулиганство. Кроме того, у него был долг по алиментам в 57 тысяч рублей.