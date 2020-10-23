Отец взял ребенка на руки и ждал столкновения с поездом: оба погибли

Возбуждено дело по факту умышленного причинения смерти малолетнему ребенку вблизи железнодорожной станции «Иглино» в Башкирии. Об этом пишет портал «Башинформ».

Речь идет о 29-летнем неоднократно судимом мужчине. Инцидент произошел 22 октября. Сообщается, что он и его малолетний ребенок попали под поезд. Отец погиб на месте, а двухлетний мальчик скончался в больнице.

Выяснилось, что мужчина поругался со своей супругой и не проживал с семьей. Он взял ребенка, чтобы побыть с ним вместе. Отец выпил и направился на железную дорогу. Там мужчина взял ребенка на руки, встал в железнодорожную колею, где удерживал малыша до момента, пока их не сбил поезд.

Машинист применил экстренное торможение, подал сигнал большой громкости, однако трагедию предотвратить не удалось.