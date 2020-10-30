Отец семейства поджег дом с супругой и тремя детьми в Тамбовской области

Правоохранительные органы задержали 31-летнего жителя Котовска в Тамбовской области, который в поджоге собственного дома, пишет «КП».

На момент пожара внутри находились его 30-летняя супруга и трое детей 7,10 и 12 лет. В это время они спали. Женщина и малыши сейчас находятся в больнице, состояние мамы особенно тяжелое, она получила серьезные ожоги, спасая себя и детей из горящего дома.

После этого злоумышленник подался в бега. Спустя сутки его поймали. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.