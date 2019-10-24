Отец потратил деньги, пожертвованные на лечение смертельно больного сына

В Бразилии умер двухлетний мальчик Мигель Алвес. Часть денег на его лечение на развлечение потратил отец ребенка. Об этом пишет Лента со ссылкой на издание pleno.news.

Известно, что родители собирали деньги на лечение сына с 2018 год. Ему поставили диагноз спинальная мышечная атрофия. Они собрали в социальных сетях 248 тысяч долларов. Деньги семья положила на четыре счета.

Вскоре женщина заметила, что с них пропадают деньги. После обращения в полицию выяснилось, что мужчина потратил 150 тысяч долларов. Он тратил деньги на дизайнерскую одежду, часы, наркотики и выпивку, а также проституток. 17 октября ребенок скончался в своем доме.