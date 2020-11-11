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Новости мираПроисшествия

Отец из-за ревности к жене переломал годовалой дочери кости и покусал

Никита Брыкин

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Биробиджана, который подозревается в истязании ребенка, пишет «Лайф».

В полицию обратилась 33-летняя женщина, которая пожаловалась, что ее избил муж и выгнал из дома. На место происшествия прибыли стражи порядка. Им открыл дверь шестилетний сын пары.

Он рассказал, что отец выпил много водки, сначала избил мать, а затем и годовалую сестренку. Девочка лежала в своей кроватке, сломанная нога была на тот момент уже холодной.

Отца семейства задержали, однако он категорически опровергает, что применял силу к дочери. При этом он проявлял агрессию по отношению к жене, которая, по его мнению, ему изменяла и занималась проституцией.

Ребенка доставили в больницу с переломом костей одной из ног, многочисленными ушибами, большой ссадиной на лбу и даже укусами от человеческих зубов.

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