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«Отделался тяжелым испугом»: В Зеленограде КамАЗ без водителя остановился в миллиметрах от чужих иномарок

В центре Зеленограда (Московская область) грузовой автомобиль КамАЗ чуть не разворотил две легковые машины, сообщает паблик «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. Манипулятор, в кабине которого не было шофера, скатился к парковке около клуба TopHall. В этот момент на ней стояли дорогие и не очень иномарки.

Видео, на котором запечатлен момент происшествия, а также видеоролик с шокирующими последствиями, были сняты 30 июля и размещены в паблике «Zelenogram» в Инстаграме. При просмотре первого ролика можно заметить, как манипулятор без водителя начинает медленно катиться в сторону припаркованных около клуба автомашин. Из кузова КамАЗа выпрыгивает мужчина, который пытается попасть в кабину катящегося большегруза, это сделать не получается – не открывается водительская дверь. Тогда отчаявшийся гражданин начинает упираться ногами в землю, чтобы хоть как-то помешать движению манипулятора. Видео заканчивается на том моменте, когда грузовик останавливается.

Во втором ролике показываются последствия инцидента. Очевидец демонстрирует, что КамАЗ без водителя после съезда с наклона остановился в нескольких миллиметрах от недорогой иномарки и чуть-чуть не доехал до припаркованного рядом дорогого купе.

«ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

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