Отчим забил до смерти двухлетнего ребенка в Тольятти

«Комсомольская правда» рассказала о расследовании дела по факту смерти 2-летней девочки в Тольятти. Инцидент произошел летом прошлого года.

Сообщается, что в убийстве сознался отчим ребенка. Отмечается, что он женат на даме, которая ранее отправила маленькую дочь в детдом, потому что нигде не работала и жила на птичьих правах у знакомых. После свадьбы пара забрала девочку.

Как пишет СМИ, отчим систематически бил падчерицу. Уточняется, что мужчина бил жертву руками по голове, с размаху бросал ее в кроватку, пинал ногой в грудь.

Впоследствии эксперты насчитали десятки ударов по всему телу – девочка умирала от них долго и мучительно.

«Возможно, я слишком увлекся и не рассчитал силу ударов», – описал свои действия мужчина.

Эксперты признали его вменяемым, однако диагностировали у него психическое расстройство, которое приводит к неоправданной жестокости и усугубляется пристрастием к алкоголю.

Свидетели рассказывают, что мать и сама неоднократно проявляла жестокость по отношению к дочке. Женщина попала под уголовное преследование. Ей предъявили обвинение в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы, ее мужу – до 20 лет колонии.