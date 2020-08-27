Отчим до смерти забил 3-летнего сына из-за умершего утенка

Портал «Om1.ru» рассказал о жестоком убийстве, совершенном в Оконешниковском районе Омской области в начале августа.

Сообщается, что отчим завел в дом 3-летнего мальчика и ударил кулаком в живот. Утром он скончался. По одной из версий, ребенка могли убить из-за погибшего утенка. По словам соседей семьи, с ним мог расправиться старший брат малыша.

Родные убитого утверждают, что после избиения его возили лицом по его же испражнениям. Страшные крики мальчика слышали все соседи. После того как мальчика уложили в кровать, отчим и мать уехали из дома, бросив детей в одиночестве.

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Мать мальчика пыталась выгородить гражданского мужа после убийства сына, сообщив медикам и следователям, что мальчик просто упал с качелей. Сейчас в отношении нее проводится проверка. Женщину также могут привлечь к уголовной ответственности за оставление ребенка в опасности и сокрытие преступления.

Отмечается, что в семье воспитывалось четверо детей.