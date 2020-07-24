Основные правила пользования парфюмерной продукцией.

Сегодня большинство женщин предпочитают пользоваться туалетной водой, нежели духами. Возможно, это связано с экономией денежных средств, возможно, на это существуют какие-либо другие причины. Стоит заметить, что существует возможность купить духи и другой парфюм по доступной стоимости и это совершенно не значит, что они будут «низкопробными». В наше время хорошего качества недорогая парфюмерия предлагается специализированными интернет-магазинами. К слову сказать, такие виртуальные торговые платформы предлагают к покупке самые разнообразные духи, которые характеризуются не только невысокой стоимостью, но и достойным качеством. Поэтому, если Вы предпочитаете пользоваться туалетной водой вместо духов только из-за экономии денежных средств, не стоит спешить, обратитесь в соответствующий магазин и Вы, несомненно, подберете тот аромат духов, который хотели.
Однако существует всеобщая проблема, связанная с парфюмерной линией. Заключается она в том, что большое количество и мужчин, и женщин не знают, как правильно пользоваться парфюмом. И в данном случае вовсе не важно, что Вы предпочитаете – туалетную воду или духи – важно то, как Вы наносите определенный парфюм. Чтобы аромат длился, как можно дольше, стоит придерживаться следующих правил:
- первый и, пожалуй, самый главный, момент, на который стоит обратить внимание – любой парфюм наносится на чистую кожу;
- хранить духи или туалетную воду необходимо в сухом месте, нельзя оставлять их в ванной комнате, так как и сырость, и влажность могут испортить парфюм;
- не стоит наносить духи или парфюмерную воду на волосы, так как это сделает их сухими и ломкими;
- ни при каких обстоятельствах нельзя смешивать ароматы. Зачастую случается, что утром воспользовались одной парфюмерной линией, а вечером решили «брызнуться» другой – так делать нельзя! Если Вы все же желаете сменить аромат, стоит сначала избавиться от старого, приняв душ или ванну. В том случае, когда, как предыдущий парфюм был смыт, можно пользоваться новым;
- любой парфюм необходимо наносить только на открытые участки тела, не стоит обрызгивать духами или туалетной водой одежду. К слову сказать, лучшие места, на которые можно и даже нужно наносить парфюм – это локтевые сгибы, сгибы коленей, шея, запястья, а также точки за ушными мочками.
- Таким образом, оставайтесь аккуратными во всем, в том числе в правильном нанесении парфюма.
Источник: www.parfum-lider.ru.