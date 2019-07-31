Орнитолог засняла снежного барса на Алтае

Орнитолог Елена Шнайдер запечатлела на свой фотоаппарат трехлетнего ирбиса. Хищник попал в объектив камеры на территории Сайлюгемского национального парка в Горном Алтае. Снимки снежного барса оказались случайностью, так как специалист приехала в заповедник, чтобы отмониторить поведение степного орла, сообщает Информационный портал Алтайская правда.

«Снежного барса обнаружили сразу же — он отдыхал на камне метрах в 50 ниже по склону. Тревоги ирбис не проявил, мы обоюдно рассматривали друг друга. Я сфотографировала. Потом барс просто неторопливо сполз под соседний камень и скрылся из виду», — рассказала Елена Шнайдер в социальной сети ВКонтакте.

Идентифицировать животное помог эксперт нацпарка по ирбисам Алексей Кужлеков. Специалист отметил, что данный зверь уже второй год позволяет снять себя и фотоловушкам, и людям.

Фото: Елена Шнайдер