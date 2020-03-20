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Организатор лотерей составил рейтинг самых везучих знаков зодиака

Изображение Quique с сайта Pixabay

Ко дню астролога, который отмечается 20 марта, крупнейший распространитель государственных лотерей в России «Столото» подготовил рейтинг самых везучих знаков зодиака по итогам 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. 

В прошлом году 730 победителей обратились в лотерейный центр «Столото» за выигрышами свыше 500 000 рублей. Среди них больше всего Дев – 13% счастливчиков, а меньше всего Львов –  4%.

Рейтинг выглядит следующим образом:

Девы –  13%;

Раки, Близнецы – 10%;

Козероги, Тельцы –  9%;

Стрельцы, Рыбы, Овны, Весы –  8%;

Водолеи – 7%;

Скорпионы –  6%;

Львы –  4%.

Самые крупные суммы в 2019 году выиграли:

500 000 000 рублей в «Русском лото» –  Телец; Любовь Догорова, г. Санкт-Петербург

500 000 000 рублей в «Русском лото» –  Телец; Оксана Мирошниченко, г. Екатеринбург

286 147 104 рублей в «Гослото «4 из 20» –  Дева; Ольга Селиверстова, г. Москва.

Не только знак зодиака, но и дата рождения помогает участникам выигрывать в лотерею. Особенно часто такие случаи происходят в лотерее «Зодиак», где нужно отметить 4 числа, соответствующих дню, месяцу, году и знаку зодиака. Можно выбрать случайные числа, но большинство отмечает свои дни рождения. Памятную дату выбрали и супруги Вульвач из Подмосковья. В 315-м тираже государственной лотереи они выиграли 6 451 932 рубля.

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