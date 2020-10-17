Оренбургская школа по требованию прокуратуры погасила долг в 4 млн за строительство спортплощадки

В субботу, 17 октября, прокуратура Оренбурга сообщила, что приняла меры к восстановлению. прав предпринимателя, который выполнил свои обязанности, но не получил плату, сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что руководство одной из местных школ заключила с подрядной организацией контракт на строительство спортивной площадки. Стоимость проекта составляла 4 млн рублей.

Подрядчик, выполнив все обязательства в срок, не получил оговоренной суммы.

— Добиваясь восстановления прав коммерсанта, прокурор внес представление в адрес главы областного центра, — говорится в сообщении.

В настоящее время денежные средства в полном объеме перечислены на счет подрядной организации.