Опубликовано видео с моментом попадания молнии в футбольного вратаря

- Advertisement -

Фан-страница футбольного клуба «Орехово-Зуево» опубликовала видео, на котором запечатлён момент попадания молнии в 16-летнего голкипера Ивана Заборовского.

Напомним, инцидент случился во время тренировки команды в субботу, 4 июля. После этого футболист попал в реанимацию.

Сообщается, что сейчас состояние Заборовского стабильное, кардиограмма в норме. У парня сильные ожоги на месте входа и выхода молнии. По словам врачей, жизни футболиста сейчас ничто не угрожает.