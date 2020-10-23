Опекунов совершеннолетних могут освободить от медосмотра

В Минздраве предлагают освободить от обязательного медосмотра опекунов совершеннолетних граждан, которые проживают с ними не менее 10 лет. Соответствующий документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

Медицинское освидетельствование, которое по действующим нормам должны проходить потенциальные опекуны и попечители совершеннолетних граждан, включает десять пунктов. Среди них осмотр терапевтом, инфекционистом, фтизиатром; тесты на сифилис, ВИЧ-1, ВИЧ-2, гепатит B и C; флюорография, а также заключение психиатра и нарколога.

В пояснительной записке к проекту говорится, что такая процедура не нужна с учетом достижений современной медицины. В Госдуме предложенные ведомством изменения одобряют.

— Десять лет — достаточно долгий срок для того, чтобы понимать, что потенциальный опекун заботится о подопечном. Как правило, это близкие, родные люди, и заставлять их лишний раз доказывать это, я считаю, неправильно», — пояснила в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Ассоциации юристов России видят в инициативе угрозу для людей, попавших под опеку. Представитель АЮР Ольга Эттлер указала «Известиям» на возможную недобросовестность некоторых опекунов.

— Например, внук, страдающий алкоголизмом или наркоманией, либо болеющий гепатитом или сифилисом, оформляет родственную опеку над бабушкой. Или наоборот: бабушка, имеющая не учтенное психиатрическое заболевание, которого не было десятью годами раньше, берет опеку над внуком, — пояснила Эттлер.

На данный момент проект Министерства здравоохранения об отмене медосмотра для некоторых опекунов и попечителей находится в стадии обсуждения.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Забота без доказательств: опекунов предложили избавить от медосмотра.