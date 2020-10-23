Опекунов совершеннолетних могут освободить от медосмотра

В Минздраве предлагают освободить от обязательного медосмотра опекунов совершеннолетних граждан, которые проживают с ними не менее 10 лет. Соответствующий документ размещен на сайте regulation.gov.ru.
Медицинское освидетельствование, которое по действующим нормам должны проходить потенциальные опекуны и попечители совершеннолетних граждан, включает десять пунктов. Среди них осмотр терапевтом, инфекционистом, фтизиатром; тесты на сифилис, ВИЧ-1, ВИЧ-2, гепатит B и C; флюорография, а также заключение психиатра и нарколога.
В пояснительной записке к проекту говорится, что такая процедура не нужна с учетом достижений современной медицины. В Госдуме предложенные ведомством изменения одобряют.
В Ассоциации юристов России видят в инициативе угрозу для людей, попавших под опеку. Представитель АЮР Ольга Эттлер указала «Известиям» на возможную недобросовестность некоторых опекунов.
На данный момент проект Министерства здравоохранения об отмене медосмотра для некоторых опекунов и попечителей находится в стадии обсуждения.
Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Забота без доказательств: опекунов предложили избавить от медосмотра.