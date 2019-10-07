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OnePlus 7T Pro показали в ходе анонса модели OnePlus 7T

Смартфон OnePlus 7T Pro был показан во время анонса модели OnePlus 7T. Это было трудно заметить, потому что новая версия смартфона показалась в кадре лишь на секунду.

Напомним, модель 7Т от китайской фирмы OnePlus была анонсирована на территории Индии. Более продвинутый вариант девайса –7T Pro – не была анонсирована, так как предварительный показ перенесли на 10 октября. Но китайцы все же показали новый гаджет на рендере OnePlus 7T. Смартфон можно увидеть на экране, когда видео доходит до 18:01.

При этом эксперты заметили за пару секунд, каким будет дизайн задней крышки OnePlus 7T Pro. Скорее всего, девайс будет оснащен тройной главной камерой. Ее модули будут размещены по вертикали в один ряд, сообщает Анонсенс.

Фото: https://24tv.ua

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