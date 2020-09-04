Омич жестоко расправился с кошкой на глазах трехлетнего ребенка

В Саргатском районе Омской области перед судом предстанет 40-летний мужчина, которого обвиняют в жестоком обращении с животными, пишет портал Om1.ru.

Живодер применял садистские методы в присутствии малолетнего. Инцидент произошел 22 июля.

Сообщается, что пьяный мужчина в присутствии своего 3-летнего ребенка ударил кошку ногой, потом выстрелил в нее из пневматического ружья, затем ударил ею о тротуар, нанес удар прикладом и снова выстрелил.

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Злоумышленник неоднократно судим. Вину в совершении преступления он признал в полном объеме.