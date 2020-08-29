Омич набросился на мужчину с мачете за громкий плач его ребенка

В Омске мужчину избили мачете за слишком громкий плач его ребенка. Инцидент произошел на улице Котовского.

В припаркованном автомобиле с маленьким ребенком сидели взрослые. Они пытались успокоить плакавшего малыша, родители которого отошли на время в магазин.

Ребенок громко рыдал, успокоить его не получалось. Громкий плач полуторагодовалого малыша вызвали недовольство местного жителя, он выглянул из окна квартиры и сделал замечание.

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Однако малыш не замолкал, продолжая плакать. Тогда взбешенный местный житель выбежал из дома с мачете в руках. В это время к автомобилю подошел отец ребенка.

Разгневанный омич с мачете накинулся на пришедшего из магазина мужчину. Он стал бить по голове потерпевшего. В результате ЧП пострадавший угодил в больницу. Нападавший был задержан. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.