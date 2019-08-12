Ольгу Бузову обнаружили на фотографии из прошлого

На фотографии из прошлого обнаружили портрет девушки, похожей на певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Соответствующий пост в инстаграме разместил музыкант Стёпа Марсель.



Марсель написал, что увидел фотографию, сделанную в Москве в 80-х годах прошлого века. На ней изображён мужчина, за которым висит портрет девушки, похожей на Ольгу Бузову.



Музыкант предполагает, что Бузова – путешественница во времени, «либо она всегда была на планете Земля, а значит она бессмертная».



Посмотрите сами и решите, похожа ли Бузова на девушку на портрете.

