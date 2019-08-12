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Ольгу Бузову обнаружили на фотографии из прошлого

На фотографии из прошлого обнаружили портрет девушки, похожей на певицу и телеведущую Ольгу Бузову.  Соответствующий пост в инстаграме разместил музыкант Стёпа Марсель. 

Марсель написал, что увидел фотографию, сделанную в Москве в 80-х годах прошлого века. На ней изображён мужчина, за которым висит портрет девушки, похожей на Ольгу Бузову.

Музыкант предполагает, что Бузова – путешественница во времени, «либо она всегда была на планете Земля, а значит она бессмертная».

Посмотрите сами и решите, похожа ли Бузова на девушку на портрете. 

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