Олеся Судзиловская поразила поклонников шикарной фигурой в купальнике

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Олеся Судзиловская сообщила, что самоизоляция помогла ей прийти в форму. Такой вывод 46-летняя актриса сделала в Инстаграме, опубликовав фото в купальнике.

По словам Олеси, она похудела на два килограмма. Кроме того, она отметила, что ее волосы стали гуще и перестали сечься.

– Возможно, роль сыграл и стресс, внешне никак не проявляющийся, но все же всех нас посетивший, – предположила Судзиловская.

Поклонники были шокированы идеальным телом Олеси Судзиловской. Они написали множество хвалебных комментариев.