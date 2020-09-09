Около 500 человек эвакуировали из аэропорта Хабаровска после сообщения о минировании

Утром 9 сентября на почту аэропорта Хабаровска поступило сообщение о минировании терминала внутренних линий. Из здания пришлось эвакуировать около 500 человек, сообщает ТАСС.

Для людей организовали автобусы, чтобы они не промокли под дождем, который как раз шел в Хабаровске в этот момент. На место выехали оперативные службы для проверки сообщения, но не обнаружили ни в здании, ни в самолетах взрывных устройств.

Из-за ложной информации, в аэропорту задержали пять рейсов: на Петропавловск-Камчатский, Магадан, Новосибирск и два на Москву.