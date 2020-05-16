Охранники устроили кровавую бойню в детской больнице в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое охранников в детской больницы Святой Магдалины устроили поножовщину. Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами с места случившегося. На фотографиях видно, что потерпевший потерял много крови.
Инцидент произошел в ночь на 16 мая. По предварительным данным, мужчина повздорили, после чего один из них напал на оппонента с ножом. Вероятно, потасовка произошла в помещении, где проживали сотрудники.
Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего удалось задержать.
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