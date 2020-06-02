Охранники избили парня на каблуках в Челябинске

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3 июня в Челябинске будет судебное разбирательство по факту задержания молодого человека, который был избит охранниками магазина «Пятерочка». Дело в том, что в супермаркет мужчина пришел в форме РЖД и в женских сапогах на огромных каблуках.

Как сообщает Знак.ком, утром мужчина на каблуках поскандалил с продавцами «Пятерочки». Он повредил витрину, а затем ругался матом. Когда в магазин вызвали охранников, молодой человек в женских сапогах поругался и с сотрудником ЧОП «Статус». Затем парня передали в руки полиции.

Поведение клиента «Пятерочки» было заснято на видео. При просмотре можно заметить, что мужчина в форме РЖД и в ботинках на огромных каблуках и подошве пытается уйти из магазина, однако охранники препятствуют проходу клиента. Молодой человек бьет по руке сотрудника ЧОПа. В ответ охранник наносит мужчине удар по лицу, от которого «каблукастый» гражданин падает.