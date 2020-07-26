Охранник избил водителя скорой помощи в Москве

Сотрудник охраны 15-й городской больницы в Москве напал на водителя скорой помощи, который вместе с бригадой врачей привез пациента. Об этом пишет газета «МК» со ссылкой на телеграм-канал Life Shot.

По предварительной информации, когда медики оформляли больного в регистратуре, водитель спецтранспорта ожидал их возвращения в машине. Охране не понравилось место, где он припарковался. Тогда они в очень грубой форме решили «разобраться» с шофером.

Сообщается, что неадекватный охранник нецензурно выражается, требует от мужчины «выйти, если ты мужик». Когда водитель опускает стекло, он набрасывается на шофера.

«Тебя на второй этаж отправить? Или на третий?» – орет охранник.

Под угрозой избиения водитель соглашается уехать. Он снял побои и написал заявление в полицию. Охранник утверждает, что водитель встал сразу под двумя запрещающими знаками. Его отстранили от работы. Проводится проверка.