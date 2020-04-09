Ограбивший бабушку с продуктами ответит за ее смерть

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Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Казани, который отнял у пенсионерки сумку с продуктами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК по Татарстану.

В полицию обратилась 80-летняя женщина. Ее ограбили возле дома на улице Файзи. Злоумышленник напал на нее и отобрал сумку-тележку с продуктами и деньгами. Им оказался ранее судимый за кражу мужчина.

Седьмого апреля ограбленная женщина не выдержала стресса и умерла. В итоге против задержанного возбудили два дело — о причинении смерти по неосторожности и грабеже.