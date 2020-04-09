Ограбивший бабушку с продуктами ответит за ее смерть

Никита Брыкин

AliExpress назвал самые популярные у россиян товары на самоизоляции

Коронавирус
Сотрудники интернет-магазина AliExpress перечислили самые популярные товары у жителей России, которые они приобретают, находясь на самоизоляции. Место №1 в рейтинге досталось средствам...
Узнать больше

Трое парней жестоко избили мужчину в Петербурге

Новости мира
Возле магазина в Санкт-Петербурге произошла массовая драка. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места случившегося.
Узнать больше

Тюменский чиновник сел на шпагат перед камерой

Коронавирус
Глава управления департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Сергей Вотинов сел на шпагат...
Узнать больше
-

Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Казани, который отнял у пенсионерки сумку с продуктами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК по Татарстану.

В полицию обратилась 80-летняя женщина. Ее ограбили возле дома на улице Файзи. Злоумышленник напал на нее и отобрал сумку-тележку с продуктами и деньгами. Им оказался ранее судимый за кражу мужчина.

Седьмого апреля ограбленная женщина не выдержала стресса и умерла. В итоге против задержанного возбудили два дело — о причинении смерти по неосторожности и грабеже.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области зарегистрировано более 31 тысячи приезжих

Коронавирус Рязань
По состоянию на 8 апреля в Рязанскую область из других регионов прибыли 31 тыс. 238 человек. Это данные без Рязани, где учёт...
Узнать больше

В Рязани проверили работу общественного транспорта

Новости Рязани
Проверяющие смотрели, сколько пассажиров в салоне, есть ли специальные средства для дезинфекции и маски у водителей. Проверка показала, что большинство водителей предписания соблюдают.
Узнать больше

К обеспечению порядка в Заокском и Коростове привлекут Росгвардию

Новости Рязани
Дополнено постановление губернатора Рязанской области об установлении ограничительных мероприятий в сёлах Заокское и Коростово. Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Вице-губернатор Рязанской области встретился с жителями сёл Заокское и Коростово

Власть
В четверг, 9 апреля, в Заокском сельском поселении прошла встреча руководителя оперативной группы регионального правительства, вице-губернатора Игоря Грекова, главы администрации Рязанского района...
Узнать больше

Рязанский театр кукол приглашает зрителей в online-кинотеатр

Культура
Рязанский театр кукол совместно с Региональным отделением Союза Театральных Деятелей РФ и телеканалом ТКР продолжает серию online-трансляций. В рамках...
Узнать больше

В Рязанской области 24 условно подтверждённых случая коронавируса

Коронавирус Рязань
По данным на 11.00 четверга, 9 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Рязанской области не изменилось. По-прежнему зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям

Акценты
Находясь на самоизоляции, скучаете по путешествиям? Дефицит приключений и ярких впечатлений может восполнить хорошее кино. Представляем вам 5 атмосферных фильмов, которые перенесут...
Узнать больше

Сельская ипотека. Как получить и на что потратить

Акценты
В России начала работать новая государственная программа – сельская ипотека. С 2020 года те, кто приобретает готовое жилое помещение или строит (в...
Узнать больше

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанской области зарегистрировано более 31 тысячи приезжих

У восьми московских священников нашли коронавирус

Названа опасность коронавируса для сердечников