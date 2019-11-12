Один погиб, трое травмированы после ДТП в Ингушетии

12 ноября на территории республики Ингушетии произошла автокатастрофа, в которой пострадали 4 человека. Один скончался от полученных увечий.

В населенном пункте Средние Ачалуки Малгобекского района региона примерно в 7 часов вечера произошло столкновение двух легковушек. Не смогли разъехаться ВАЗ-21114 и ВАЗ-21099.

Шофер «девяносто девятой» получил смертельные повреждения и умер. Еще три пассажира были травмированы и с увечьями различной степени доставлены в медучреждение, сообщает Интернет-газета Ингушетия.