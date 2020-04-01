Оценена возможность обнаружить коронавирус до первых симптомов

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Диагностировать коронавирус можно за два–три дня до появления первых симптомов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вирусолога Михаила Щелканова.

«Современные тест-системы позволяют надежно идентифицировать возбудителя заболевания, когда начинают проявляться симптомы», – отметил специалист.

По его словам, это возможно благодаря современным тест-системам. При этом эксперт подчеркнул, что в это время вируса еще мало, и потому возможности молекулярной диагностики ограничены.

Щелканов подчеркнул, что симптомы новой коронавирусной инфекции появляются у человека в первые две недели после инфицирования.