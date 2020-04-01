Оценена возможность обнаружить коронавирус до первых симптомов

Никита Брыкин
Новости мира

Голая Эмили Ратаковски порадовала фанатов фотографией за шторой

28-летняя модель Эмили Ратаковски порадовала своих фанатов новым откровенным фото. Снимок звезда выложила в Инстаграме. На кадре американка позирует...
Узнать больше
Новости мира

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что она потеряла ребенка. Она сообщила это на своей страничке в Инстаграме. –...
Узнать больше
Новости мира

Во Владимирской области умер мужчина с коронавирусом

В одной из больниц Владимирской области скончался пациент с подтверждённым коронавирусом, пишет Медуза. Мужчина умер в медучреждении Коврова....
Узнать больше
Новости мира

Водитель отказался пропустить реанимобиль с маленьким ребенком

Стала известно личность жителя Ярославля, который отказался пропускать реанимобиль с маленьким ребенком. Об этом пишет РЕН ТВ.
Узнать больше
Новости мира

Мужчины устроили массовую драку в Пятерочке

В Москве очевидцы засняли массовую драку. Ее учинили несколько мужчин в магазине «Пятерочка». Информация об инциденте появилась в паблике...
Узнать больше
-

Диагностировать коронавирус можно за два–три дня до появления первых симптомов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вирусолога Михаила Щелканова.

«Современные тест-системы позволяют надежно идентифицировать возбудителя заболевания, когда начинают проявляться симптомы», – отметил специалист.

По его словам, это возможно благодаря современным тест-системам. При этом эксперт подчеркнул, что в это время вируса еще мало, и потому возможности молекулярной диагностики ограничены.

Щелканов подчеркнул, что симптомы новой коронавирусной инфекции появляются у человека в первые две недели после инфицирования.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В администрации рассказали, как в Рязани дезинфицируют общественный транспорт

Новости Рязани
В связи с угрозой распространения коронавируса в Рязани ежедневное дезинфицируют коммерческий и муниципальный транспорт. Как сообщает сайт администрации города, 31 марта дезинфекцию...
Узнать больше

В Рязанской области создали карту расположения магазинов

Новости Рязани
Со 2 апреля начинает функционировать карта размещения торговых объектов, на которую нанесены магазины федеральных и региональных торговых сетей и магазины шаговой доступности...
Узнать больше

В Рязанскую область приехало более 20,5 тысяч «туристов»

Новости Рязани
Поручение учитывать прибывших в регион для борьбы с распространением коронавируса дал губернатор Николай Любимов.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

О самом главном. Обзор новостей за 31 марта от 7info

Новости Рязани
https://youtu.be/HBndpRE6j-w В районах Рязанской области начали дезинфекцию. В Рязани работодателей обязали зарегистрироваться...
Узнать больше

Первый рязанец, заболевший COVID-19, выздоровел и выписан из больницы

Новости Рязани
Первый рязанец, заболевший коронавирусом, выздоровел. Мужчину выписали из больницы имени Семашко. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

Прощание с Владимиром Морозовым состоится в четверг

Новости Рязани
Напомним, бывший генеральный директор Рязанской ГРЭС, бывший депутат Рязанской областной Думы Владимир Викторович Морозов скончался на 60-м году жизни 29 марта.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Гороскоп на 1 апреля

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на 1 апреля. Овен: В первый день апреля звезды советуют Овнам заниматься домашними делами или офисной рутиной, делая...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

5 фильмов для весеннего настроения

Акценты
Весеннее настроение чем-то напоминает новогоднее. Это не просто предвосхищение перехода из одного состояния в другое, но и результат проделанных человеком усилий. Почувствовать...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В администрации рассказали, как в Рязани дезинфицируют общественный транспорт

Муж зверски убил жену на глазах у сына на Урале

Мать и двоих детей убили в квартире в Волжске