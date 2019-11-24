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Очевидцы: Женщина осталась без головы после ДТП

В ночь с 23 на 24 ноября на территории Саратов случилось жуткое ДТП. На улице Чернышевского женщина-пешеход угодила под колеса внедорожника и погибла.

ЧП произошло примерно в 00:30 рядом с ледовым дворцом «Кристалл». Переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с мужем, 65-летняя женщина была сбита внедорожником Volkswagen Touareg с 23-летним парнем за рулем. В итоге потерпевшая получила смертельные травмы и скончалась.

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Очевидцы сообщили, что автомобилист двигался очень быстро. По данным свидетелей ДТП, потерпевшая осталась без головы после наезда внедорожника. По факту случившегося ведется проверка, сообщает Версия Саратов.

Фото: Саратов онлайн

Видео: ЧП-Саратов

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