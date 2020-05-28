Обвиняемый в убийстве ребенка в Пензе не признал вину

Следователи предъявили обвинение жителю Пензенской области в убийстве и изнасиловании 14-летней девочки. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что 22 мая школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась. Вскоре ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе в Первомайском районе Пензы. По подозрению в убийстве задержали 41-летнего жителя села Засечное.
По словам мужчины, он задушил девочку якобы из-за оскорбления, после чего раздел ее и выбросил одежду. Он помещен под стражу.
Отмечается, что ранее судимый за убийство злоумышленник с момента задержания отказался давать следствию показания и не признал вину в совершении инкриминируемых деяний. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Фото — СК РФ
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