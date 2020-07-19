Общительный пассажир спровоцировал разборку в салоне ростовского автобуса

В Ростове-на-Дону общительный пассажир автобуса спровоцировал разборку с другим мужчиной. Виновник инцидента был пьян и стал приставать к другим пассажирам.

В итоге это надоело одному из мужчин, который решил в итоге усмирить разговорчивого гражданина. Сперва между пассажирами началась перепалка, а затем дошло и до рукоприкладства. Один из оппонентов приложил другого головой о сиденье.

Чем закончился инцидент, неизвестно. Видео, на котором видны подробности конфликта, оборвалось после стычки, пишет РЕН ТВ.