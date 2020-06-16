Нюша взбудоражила поклонников откровенным фото в купальнике

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Известная певица Нюша поразила своих фанатов публикацией откровенной фотографии. Кадр появился ан странице знаменитости в Инстаграме. На новом снимке исполнительница хитов предстала в купальнике.

Она позирует спиной к камере, показывая изгибы своей фигуры, а откровенный купальник отлично подчеркивает формы девушки. Сама она находится в каком-то бассейне или душе.

Поклонники звезды были шокированы ее красотой и сексуальностью. Многие адресовали ей восторженные слова.