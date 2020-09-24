Няня-садистка душила детей полотенцами в Москве

В столице няня оказалась на скамье подсудимых за истязание малолетних близнецов. Она пыталась прикрыть жестокое обращение с малышами нетрадиционной методикой ухода за детьми, пишет «МК».

Сообщается, что семья программиста в декабре 2018 года наняла для своих пятимесячных двойняшек 47-летнюю няню из Молдавии. Вскоре родители стали замечать, что малыши стали нервными, часто плакали. Также у них на теле нашли странные царапины и покраснения.

Однажды перед командировкой супруги решили включить квартирные видеокамеры в действующий режим. В ночь на 9 марта няня побила мальчика, бросала ему на лицо полотенце, грубо трясла, затем с силой бросала в кроватку и пыталась душить полотенцем. Аналогичная экзекуция ожидала и девочку.

После задержания злоумышленница утверждала, что якобы малыши обильно срыгивали после еды, и она решила их резко потрясти, чтобы младенцы не поперхнулись.

Суд приговорил женщину к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима, с запретом на воспитание детей в течение 2,5 лет.