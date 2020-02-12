Новый Volkswagen Tiguan сфотографировали без камуфляжа

Журналисты сумели заснять новую версию популярного паркетника Volkswagen Tiguan в Южной Африке. Машина была замечена в ходе рекламной съемки.

Фотографии автомобиля были размещены в соцсети Инстаграм. Тигуан темно-синего цвета позировал без камуфляжа. На снимке заметна новая радиаторная решетка авто, новый логотип концерна, инновационная оптика, схожая с восьмым поколением хэтчбека Golf.

Отметим, что, скорее всего, на фото продемонстрировали «горячую» версию кроссовера R-Line. Об этом говорят большие воздухозаборники на переднем бампере и массивные диски колес, сообщает 32cars.

Фото: Инстаграм