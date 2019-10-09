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Новый Kia Sorento сфотографировали на дороге в Корее

Фотошпионы сфотографировали корейский внедорожник нового поколения KIA Sorento в ходе тестовых испытаний на его родине. Машину гоняют по дорогам общего пользования. Там она и была замечена.

Отметим, что радиаторная решетка Sorento и его кузов будлут иметь схожие черты с аналогичными частями у KIA Telluride.. Также в интернете рассекретили информацию о технической начинке KIA Sorento. Во-первых, сообщается, что на внедорожник поставят привычные моторы, которые стоят на Hyundai Santa Fe. Во-вторых, ожидается появление гибридной модификации. Не исключается и выпуск версии на топливных водородных элементах.

Sorento может быть показан общественности на автошоу в Лос-Анджелесе. Реализация новой генерации корейского внедорожника должна начаться в следующем году. По мнению автомобильных экспертов, новинка будет конкурировать с такими моделями, как Jeep Grand Cherokee и Ford Explorer, сообщает 32cars.

Фото: 32cars

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